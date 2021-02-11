唐英傑案｜辯方稱「光時」不只一解讀　官稱焦點在於有否構成煽動　裁口號將香港從中國分裂構成煽動 (17:00)

3名法官頒下共62頁的判辭，判辭先分析被告的駕駛行為，指出被告無視4道防線的警員警告，有意衝過防線並在第四道防線前加速撞向警員。辯方曾指稱有警員向被告擲盾牌才造成撞擊意外，法官稱法證學家供稱撞擊是無可避免，故認為不需裁定被告有否被盾牌擲中。

官：被告針對警方防線挑戰法律 巡遊展示背上旗幟

法官認為，被告越過第一及第二道防線後大可離開，但他選擇轉入有第三道防線的駱克道，顯示他有意針對警方防線，挑戰法律，並以巡遊方式展示背上的旗幟。

判辭續指出，就煽動他人分裂國家罪，法庭須考慮「光時」口號的意思，以及口號在本案情況所造成的自然及合理效果，展示口號是否構成煽動。

法官不認同辯方專家的意見，尤其是李立峯稱其研究是為了驗證口號是否只有一個解讀，而且每個人都如此理解的假設，認為其分析對如何理解字詞的意思沒有幫助。法官表示，焦點應在涉案字詞能否構成煽動他人的效果，而非字詞是否只有一個意思。

另外，辯方專家亦同意「革命」有推翻政權的意思，而且口號可以解讀為帶有港獨含意，考慮到被告的駕駛行為，案發當日為回歸慶祝日及國安法實施第一天，無疑口號的意思就是將香港從中國分裂出去，亦構成煽動的效果。

法官續分析被告的犯罪意圖，稱根據被告和「Dinosaur BB」的WhatsApp對話內容，被告有意選擇案發地點一帶展示旗幟，盡可能吸引公眾注意。另外，被告收到「Dinosaur BB」傳送一張警方展示紫旗的相片，顯示被告得知他有可能干犯國安法；若被告不知口號有港獨意思，他不會在信息中提及「安全點」，種種行為顯示他清楚明白字詞的意思。

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