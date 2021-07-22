新冠肺炎｜太古城中心等4地點涉變種病毒納強制檢測【附名單】 (23:06)

任何人於6月30日至7月11日曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於7月25日或之前接受強制檢測：

涉及L452R變種病毒株初步確診個案的地方

‧銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心13樓1361室逸景國際醫療有限公司

任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月25日或之前接受強制檢測：

涉及L452R變種病毒株確診個案的地方

‧鰂魚涌太古城中心（只包括商場）（7月19日下午6時至10時，或7月20日中午12時至下午6時）

‧鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2至3號舖Food le Parc（7月18日下午6時至10時）

涉及L452R變種病毒株確診個案、須再次檢測的地方

‧黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號舖爭鮮迴轉壽司（6月26日下午6時至6月27日凌晨零時，或7月4日下午2時至6時）

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