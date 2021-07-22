前《蘋果日報》員工感失落：冇做錯嘢，點解老細有咁嘅後果 (15:03)

今早約8時，法院外有約40名市民排隊輪候旁聽。在《蘋果日報》任職6年的前員工K（化名）表示，由昨日（21日）開始已一直在失落狀態，「覺得冇做錯任何嘢，點解我哋嘅老細要有咁嘅後果」。

對於法庭最終不批准4人保釋，K表示「一早預咗」，他認為警方在《蘋果日報》停刊後仍起訴4人是趕盡殺絕，「要將文化出版界控制到最盡」。他慨嘆，原以為自己可收拾心情，開展新一頁，「但原來員工都係會畀人追究」。

庭內公眾席座位有限，開庭期間不少前《蘋果日報》員工頻頻進出法庭，與未能進入正庭的員工「換飛」，讓各人都可以進入法庭與被告打招呼及表達支持。

當控方作出反對保釋的陳辭時，旁聽者多次嘩然，延伸席有旁聽者大叫「做報紙打工㗎咋」；當法庭宣布全部人保釋被拒時，多名在延伸席的旁聽者大叫。

相關報道：

前《蘋果日報》4高層控串謀勾結 保釋被拒 押後9月30日訊（7月22日）

前《蘋果日報》執總林文宗被捕 記協：對警拘已停運傳媒前員工感震驚不解（7月21日）