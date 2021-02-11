網媒女記者拒捕判錯緩刑　今改判240小時社服令 (12:12)

被告何家欣（27歲）聞判後表示，對於由緩刑改為240小時社會服務令難免感到失望，稱有關時數對她而言是「唔短嘅時間」，但唯有接受判刑。何家欣表示案發後「克服唔到所有嘢」，完全不能再行近案發現場，又透露事後後頸及脊椎長期出現陣痛，平躺時右腳及左手手肘至今仍會感到麻痹。

法庭早前為被告索取社會服務令及背景報告，嚴官今稱，閱過其背景報告後發現她情緒控制有問題，關注若被告執行社會服務令期間，或無法令服務單位及督導主任滿意。

嚴官經考慮後，決定擱置早前頒下的緩刑命令，改判社會服務令240小時，並施加兩項附加條件，下令被告須定期到精神科覆診及接受情緒管理輔導，以確保情緒健康平穩。法庭將於被告履行社會服務令6個月或120小時後索取進度報告。

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