消委會．虛擬銀行｜虛擬銀行獎賞優惠要睇清　消委會提醒開戶10注意 (14:22)

消委會提醒虛擬銀行開戶10注意

1. 留意開戶條件

虛擬銀行不設實體分行，客戶主要經流動應用程式開戶及使用銀行服務。開戶人士須為18歲或以上及持有香港居民身分證，普遍須有香港有效地址及香港手機號碼。個別銀行表明開戶人要身處香港境內。

2. 衡量服務是否切合需要

虛擬銀行可24小時遙距為客戶辦理開戶及核實開戶人身分，並提供基本銀行服務如存款、提款、本地轉帳等，部分則提供扣帳卡、信用卡、外幣買賣及貸款，而香港8間虛擬銀行暫時未有提供支票、按揭、投資等服務。開立戶口前，宜先衡量銀行服務是否切合個人需要。

3. 手機管理帳戶：注意身分驗證、保安更新

虛擬銀行倚重流動電話管理，對身分驗證和系統穩定有相對嚴謹的設置，帳戶持有人除了應先熟悉不同驗證方式，亦要好好保管流動電話，以及不時更新流動電話的操作和保安系統等。

4. 部分虛擬銀行不能直接提取現金

如開戶者習慣使用現金，宜先查詢虛擬銀行如何提取現金。5間虛擬銀行提供現金提款服務，個別網絡每次提款須繳付$20至$30提款費；部分暫時不提供直接提款服務。

5. 留意每日存款上限

本港全部虛擬銀行都接受轉數快實時存入或轉出存款，普遍均不收取費用及不設存款上限。部分虛擬銀行亦提供特定存入或轉帳方式，惟須留意每日存款上限。

6. 轉帳提款有限額 大額提款須留意

虛擬銀行設有每日轉帳或提款上限。如帳戶持有人突然需提取或調撥大額資金應急，或須預留較多時間安排提款。

7. 定期存款年利率、提早取回收費不一

本港目前只有4間虛擬銀行提供港元定期存款，其中3間同時提供人民幣及美元定期存款。各銀行的外幣定期存款計劃種類、定期存款年利率，以及提前取回定期存款的要求各有不同。

8. 海外電匯服務 大部分銀行未提供

本港目前只有一間虛擬銀行接受外地銀行帳戶電匯匯入款項至其虛擬銀行帳戶，惟暫時未能匯出款項至外地銀行帳戶；其餘虛擬銀行暫時未提供海外匯入或匯出的服務。

9. 扣帳卡進行外幣交易或收手續費

目前有6間虛擬銀行可綁定電子錢包或支付程式，部分更提供消費回贈；4間虛擬銀行提供實體或虛擬扣帳卡，扣帳卡一般不設年費，惟須留意如進行外幣交易，或會收取手續費。

10. 優惠要看清額度及期限

多間虛擬銀行以較高活期或定期存款年利率優惠和消費回贈作推廣，惟此類優惠普遍為「期間限定」，優惠期過後，回贈百分比、適用商戶等條款亦有機會改變。消委會提醒有意開戶的人，切勿只着眼於存款息率優惠，亦不應為獲得回贈而過度消費。

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