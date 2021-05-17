消委會．芝士｜2款天然芝士不屬高脂兼高鈉　總評分較佳 (13:40)

2款天然芝士不屬高脂高鈉兼總評較佳（產品／大約售價(每100克)／聲稱原產地／總脂肪(每100克)／鈉(每100克)／總評*）

APITA丹麥瑪蘇里芝士／$35／丹麥／18.5／501／4.5

Food le parc丹麥紫堡牌丹麥瑪蘇里拉芝士／$26.9／波蘭／19.2／572／4.5

根據食安中心資料，每100克食物含超過20克總脂肪，屬高脂食物；每100克固體食物含超過600毫克鈉，屬於高鈉。

知多啲：天然芝士 vs. 加工芝士

天然芝士是從新鮮奶類直接製成的芝士，大部分採用乳酸發酵的方法製成，小部分非發酵芝士則使用合適的酸性物質作為凝結劑製成。加工芝士則利用天然芝士作為原材料，加入食物添加劑例如乳化劑進行乳化，再加入調味料、香料或食鹽以調節味道和風味，加熱並冷卻而製成各種形狀。

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