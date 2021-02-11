消委會．卸妝液｜10款水性卸妝液效能遜色　消委會提醒水性卸妝液或未能完全卸妝【附名單】 (10:56)

消委會測試40款專為卸除眼部化妝或面部眼部同樣適用的卸妝液，包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，發現水性卸妝液在卸妝表現最為遜色，其中10款樣本卸妝效能評分僅得2至2.5分（5分為滿分）。消委會提醒，水性卸妝液卸除防水防油化妝品的效能有限，或未能完全卸除化妝品，有可能堵塞毛孔或令其變得粗大，增加長暗瘡或油脂粒的可能。