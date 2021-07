消委會．卸妝液｜10款水性卸妝液效能遜色　消委會提醒水性卸妝液或未能完全卸妝【附名單】 (10:56)

10款水性卸妝液卸妝效能遜色(產品/大約售價/聲稱產地/卸妝效能*/總評*)

碧歐斯BIO水感舒緩無油卸妝水/$138/中國/1.5/2.5

肌研肌研極潤三合一清透卸妝水/$139/—/2/2.5

BIODERMA深層卸妝潔膚水/$180/法國/1/2.5

L'OCCITANE青瓜清爽潔膚水 3 IN 1/$190/法國/1/2

THE BODY SHOP甘菊溫和眼部卸妝液/$139/英國/1/2

bareMinerals礦物卸妝水/$195/美國/1/2

Embryolisse Laboratoires清爽紓緩卸妝水/$98/法國/1/2

PHYSIOGEL抗敏紓緩系列抗敏卸妝潔膚水/$89/荷蘭/1/2

ORIGINS WELL OFF Fast and Gentle Eye Makeup Remover/$210/加拿大/1/2

ESTÉE LAUDER柔和眼部卸妝液/$200/美國/1/2

*5分為滿分

另外,測試中有2款樣本(Bioré高效眼唇卸妝液、CHANEL BEAUTÉ Démaquillant Yeux Intense Gentle Biphase eye makeup remover)雖檢出可致敏防腐劑,但其濃度無超出內地和歐盟的限量要求,安全方面整體表現滿意。