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消委會．卸妝液｜10款水性卸妝液效能遜色　消委會提醒水性卸妝液或未能完全卸妝【附名單】 (10:56)

消委會測試40款專為卸除眼部化妝或面部眼部同樣適用的卸妝液，包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，發現水性卸妝液在卸妝表現最為遜色，其中10款樣本卸妝效能評分僅得2至2.5分（5分為滿分）。消委會提醒，水性卸妝液卸除防水防油化妝品的效能有限，或未能完全卸除化妝品，有可能堵塞毛孔或令其變得粗大，增加長暗瘡或油脂粒的可能。

10款水性卸妝液卸妝效能遜色（產品／大約售價／聲稱產地／卸妝效能*／總評*）

碧歐斯BIO水感舒緩無油卸妝水／$138／中國／1.5／2.5

肌研肌研極潤三合一清透卸妝水／$139／—／2／2.5

BIODERMA深層卸妝潔膚水／$180／法國／1／2.5

L'OCCITANE青瓜清爽潔膚水 3 IN 1／$190／法國／1／2

THE BODY SHOP甘菊溫和眼部卸妝液／$139／英國／1／2

bareMinerals礦物卸妝水／$195／美國／1／2

Embryolisse Laboratoires清爽紓緩卸妝水／$98／法國／1／2

PHYSIOGEL抗敏紓緩系列抗敏卸妝潔膚水／$89／荷蘭／1／2

ORIGINS WELL OFF Fast and Gentle Eye Makeup Remover／$210／加拿大／1／2

ESTÉE LAUDER柔和眼部卸妝液／$200／美國／1／2

*5分為滿分

另外，測試中有2款樣本（Bioré高效眼唇卸妝液、CHANEL BEAUTÉ Démaquillant Yeux Intense Gentle Biphase eye makeup remover）雖檢出可致敏防腐劑，但其濃度無超出內地和歐盟的限量要求，安全方面整體表現滿意。

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