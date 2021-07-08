保險經紀涉借錢不遂弒父否認謀殺受審　辯稱挑釁下自衛殺人 (18:18)

控方開案陳辭指出，事主黎金福（終年65歲）獨居於屯門寶田邨單位，育有一子一女，包括被告黎謹友（現年28歲）及其胞妹。事發2018年12月4日早上，被告與事主一同返回寶田邨，至下午1時，被告獨自離開單位，閉路電視再沒有拍下事主的身影。被告以事主的提款卡，將7萬港元匯入黃姓男子的戶口。

翌日早上，被告以應用程式「Gogovan」電召私家車前往寶田邨，將兩個膠箱運送至其胞妹的華富邨單位，之後再用事主的提款卡提取現金和轉帳予黃男。至深夜，閉路電視拍到被告推行李箱離開華富邨，控方稱被告在華富邨對出海面棄屍。

同月6日早上，有人在海面發現事主的浮屍，法醫證實事主身中6刀致命。被告中午乘飛機前往台灣高雄，到埗後收到警員致電，當場承認弒父一事，晚上返港在機場被捕。

警誡下，被告承認本來想向父親借錢，「但佢唔借，仲講粗口鬧我，同郁手打我」，一時錯手才用刀插父親數下，又承認黃男是其債主。雙方承認事實指出，被告從事主的銀行戶口取出共約20萬元。