鄭若驊：向刺警疑兇「悼念」或「感激」　是違背道德倫理、顛倒是非 (17:18)

就《港區國安法》第27條提到「宣揚恐怖主義」罪，鄭若驊引用清華大學國家治理研究院長王振民有份撰寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》指出，「宣揚」是指為恐怖主義理論和實踐進行宣傳、辯護或者頌揚的行為，任何人不得以言論、出版、新聞報道自由等理由，對恐怖主義活動及其信念或理論進行鼓吹或辯解，不得為危害公眾生命財產安全和社會公共秩序的「攬炒」口號和主張進行宣傳或者喝彩。

鄭若驊又說，社會上有人將犯罪行為說成是「英雄」事迹，有人帶同小孩獻花「悼念」、有學生組織對兇徒表達「感激」，她形容這些人完全違背道德倫理、歪曲事實和顛倒是非。

另外，港大學生會評議會早前通過動議「感激」七一刺警案的疑兇，評議會其後撤回議案，港大校委會主席李國章受訪時稱，歡迎警方國安處調查事件，警務處長蕭澤頤今早出席警察學院結業會操後表示，警方暫未收到報案。

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