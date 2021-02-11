民主派初選47人案｜47民主派涉串謀顛覆國家政權罪提堂　押後至9月23日【短片】 (18:00)

一眾此前獲准保釋的被告下午1時多陸續到達法院應訊，包括鄭達鴻、劉偉聰、柯耀林、彭卓棋、黃碧雲、林景楠、施德來、何啟明、鄒家成、李予信及呂智恆，另張可森的妻子亦有到庭。正在還押的被告則坐囚車抵達法院。

控方申請將案件押後至9月23日，獲裁判官批准，35名不准保釋的被告之中，只有譚凱邦申請保釋，但被拒絕。獲准保釋的12人之中，彭卓棋及何啟明分別申請毋須第三者擔保以及改更報到時間，控方不反對，法庭批准申請，其餘10人按原有條件保釋。

控方代表為高級檢控官羅天瑋，辯方律師代表則包括資深大律師夏博義、大律師黃宇逸、崔浩泉及前學聯常委梁麗幗等。

眾被告步出囚室時，岑子杰高舉心心手勢，黃之鋒笑向公眾席揮手，戴著眼鏡的毛孟靜較憔悴，吳政亨一度站立以手按胸口。譚得志及胡志偉扯低口罩，面露笑容向旁聽者打招呼，二人不時低頭交談。休庭時，眾被告欲站立，但被阻止，其間譚凱邦大喊「撐住呀老婆」，譚得志更大叫「Department of Jerk！」，有家屬詢問「今日食乜呀？」。散庭時眾被告向旁聽者揮手及舉起心形手勢，張可森更與其懷孕妻子隔著犯人欄交談，梁晃維亦趁機大喊「I love you」。

立法會前議員鄺俊宇、張超雄、以及梁國雄妻子、社民連副秘書長陳寶瑩亦有到庭。此外，澳洲、英國、加拿大及美國領事館代表亦有排隊旁聽，其中美國代表Joshua Huck稱，非常關注這單案件，認為《港區國安法》打壓追求自由的民主派，「這不應是罪行」，又稱出席聆訊是要讓政權知道他們正在觀察此案。

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