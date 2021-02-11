民主派初選47人案｜47被告再提堂　控方申轉介高院　25人棄保釋申請【短片】 (16:33)

代表戴耀廷的大律師張耀良表示，不反對控方的申請，惟辯方至今未獲提供涉及調查進度的資料，認為法庭應給予辯方足夠時間作出考慮。《港區國安法》指定法官蘇惠德回應，根據《裁判官條例》，控方須於提訊日不少於7天前，向被告提供申訴書和進一步證據。

代表袁嘉蔚的資深大律師祁志同樣表示，本案涉及新控罪，目前未有足夠指引，更涉及「串謀」和國安法罪行等複雜法律概念，認為控方應先釐清控罪元素，讓被告決定會否認罪，「被告起碼要知道控方依賴甚麼元素指證你，否則他不能進行答辯」，形容有關情況涉及公平審訊的問題。

《港區國安法》指定法官蘇惠德回應，《裁判官條例》本身對提訊日的日期有限制，又認為控辯雙方應在高等法院原訟庭討論控罪所涉的元素。祁志指出，被告於提訊日決定是否認罪，將影響其刑期扣減，質疑被告面對如此安排，「究竟如何知道自己應否認罪？」蘇官則應道，辯方可參考控罪要項。

代表岑子杰、梁國雄和岑敖暉的大律師黃宇逸則表示，希望控方提供三方面的資訊，包括審訊是否公開審訊、是否有陪審團參與，以及釐清被告的角色屬「首要分子」、「積極參加」，還是「其他參加」，形容《基本法》訂明法律必須清楚明確，有關資訊亦會影響被告的答辯決定。

蘇官最終因自己沒權處理有關申請而拒絕，但提醒辯方如需更多時間處理答辯意向，可再寫信向法庭作出申請。

放棄保釋的25名被告為戴耀廷、區諾軒、梁晃維、徐子見、岑子杰、馮達浚、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、毛孟靜、鄒家成、林卓廷、梁國雄，以及岑敖暉。

另外，袁嘉蔚今日向法庭申請保釋，蘇官聽畢陳辭後拒絕她保釋。袁嘉蔚之後放棄每隔8日到法庭申請保釋的權利。

眾被告從囚室步出時，四處張望尋找親友的身影，用力揮手示意。沒有保釋申請的被告離庭時亦再次揮手道別，譚得志高呼「多謝老細！」，鄒家成則大叫「一齊悼念六四啊各位」。

其餘獲准保釋的11人就陸續離開法庭，守候在地下的數十名旁聽者高舉「save 47，不要讓他們被消失」的標語，在各被告現身時高呼「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」等口號。