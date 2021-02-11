首間中醫院周三動工料2025年落成供400病牀　浸大：不排除引入專才 (19:36)

政府今午（28日）舉辦中醫醫院開院籌備啟動禮，其後張偉麟出席記者會介紹中醫醫院發展。他指出，預計開院初期會有數十名中醫、20至30名護士，以及5至6名西醫提供服務。全面投入服務後，整體會有200名中醫，當中120至140人是全職中醫，另有約20名西醫，部分亦會以兼職方式提供服務。

香港浸會大學獲政府批出中醫醫院營運服務契約，浸大校長衞炳江表示，醫院會有院長、兩名副院長等管理職位，將會全球招聘。至於需否引入內地中醫，他表示，本港3間大學培訓的中醫數目足夠，從數目上看是「不需要」，但校方會「廣納最好的醫師」，不排除引入專才。

中醫醫院提供實習培訓，張偉麟表示，日後本港中醫學生需要「兩邊走」，預料開院初期，該院可提供實習課程三分之一的培訓內容，餘下三分之二需到內地完成；該院全面投入服務後，相信中港兩地實習比例各佔一半。

中醫醫院選址將軍澳百勝角路，佔地約4.29萬平方米，由政府出資興建，料造價86.2億元，將設400張病牀，門診預計診症量為每年31萬人次，期望於2025年第二季起分階段投入服務，並在開院後5年提供全面服務。

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