營運將軍澳中醫院 4機構進次輪招標

政府去年9月就將軍澳中醫院營運權展開招標工作，食衛局昨公布，當局於截標前共接獲5份投標預審資格申請書，按預審文件中所列明的挑選標準和評分準則，評審後向4間機構批出預審資格，包括仁愛堂、東華三院、香港浸會大學和博愛醫院，有關機構將獲邀參加下一階段招標。

料2024年投入服務

食衛局預計，下一階段的招標工作將於今年中展開，政府期望可於今年底挑選出中醫院的營運機構。營運機構的服務契約包括開院的籌備階段、10至15年的醫院服務年期，以及6年的服務後年期。政府早前預計，中醫院將會於2024年底投入服務。

博愛醫院董事局表示，政府對中醫院規劃已有成熟構思，若中標，會邀請中西醫專業體系、公私營機構、中醫藥界別等持份者合作，並配合政府的發展規劃。浸大表示，該校在中醫藥教研和臨牀管理有豐富經驗，剛過去的5月1日浸大中醫日為1000多名巿民提供義診服務，期待有機會參與中醫院營運。東華三院表示，會積極參與投標，未來會重點發展中醫病房及中醫院，歡迎有熱誠及具優勢的本地及內地團體與該院合作。仁愛堂至截稿前未有回應。