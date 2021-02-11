林鄭月娥：社交距離措施周四起放寬　婚禮、旅行團等2/3出席者接種新冠疫苗　容量可增至100% (15:55)

林鄭月娥表示，今日公布3大類處所營業及社交距離措施：

．第一類是未來兩周沒改變，例如公共浴室、戲院等

．第二類是有明顯放寬，即處所毋須做額外措施，都可由本周四起放寬

．第三類是按疫苗氣泡，出席者若接種疫苗，可進一步放寬

食物及衛生局表陳肇始表示：

．餐飲：A、B類措施不變，C類顧客人數上限增至75%；D類處所若所有員工已接種兩劑疫苗並已過14天，顧客容量可增至100%，每枱最多12人，宴會最多180人，宴會或用膳顧客每枱最少2/3人接種疫苗

．無飲食供應的婚禮，人數上限由20增至場地容量50%；若2/3出席者已接種首劑疫苗可增至100%

．酒店、會展內大禮堂或宴會廳舉行戴口罩、無飲食的聚會人數上限亦可放寬

．酒吧、酒館、夜店、夜總會每枱最多4人

．派對房間及卡拉OK每枱或每間房最多8人

．泳池人數上限放寬至容量的50%；個別泳池若員工及顧客若已接種疫苗可進一步放寬可容納人數上限

．麻將、天九等處所人數可增加

．表列處所內現場表演可放寬，表演者要已接種首劑疫苗、表演時要盡量戴口罩；主題樂園表演者如已接種疫苗，在面戶外表演時毋須戴口罩

．健身中心訓練小組房間內的所有員工及學員若已完成接種疫苗，做運動時毋須戴口罩；若教練因健康理由未能接種疫苗，則要戴口罩

．宗教聚會人數上限可放寬至50%，若2/3出席者已接種首劑疫苗可100%

．股東周會大會人數上限由20增至場地容量50%；若2/3出席者已接種首劑疫苗可增至100%

．本地旅行團大會人數上限由30，增至若2/3出席者已接種首劑疫苗可增至100%