18歲男生涉藏激光筆脫罪　官：控方未能證呈堂激光筆屬當日搜出 (18:45)

被告彭裕謙（現年18歲）沒律師代表，早前以英語自辯。他在庭外表示「放鬆咗，係開心嘅結果」，又稱沒法律背景的他是透過自行修讀法律書籍而學習抗辯，透露將來打算修讀法律。

裁判官香淑嫻指出，案發當日警方拘捕19人、共檢獲3支激光筆，只有一支與被告有關，該筆由檢取、送至化驗至存放在證物室歷時數個月，其間曾有11人經手，亦多次被提取。而當日檢獲的3支激光筆編號與送至檢驗的均為兩組不同的編號，惟本案無任何證人提及兩組編號的激光筆有何關係、哪一件證物獲發哪一個編號等。

另有證供指出，2020年交收證物的證物房女警似乎弄錯年份，但她堅稱不可能有錯，亦拒絕查看呈堂證物，香官認為其證供已令控方的證物鏈蒙上不能解釋的瑕疵。

香官稱，本案發生在連串社會暴力示威高峰期，被告在清晨攜帶與一般示威者用以掩藏身分、抵抗警察的物品，走到曾發生堵路的附近街道，見警車便低頭急步離開是十分可疑，然而控方未能在毫無合理疑下，證明呈堂的激光筆正是從被告背包檢取的那一支，遂裁定被告罪名不成立。

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