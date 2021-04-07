兩學生涉藏激光筆伸縮棍　一人認罪求情稱受朋輩網絡影響犯案 (14:40)

兩名被告為彭裕謙（18歲）及郭焯彥（20歲）。郭焯彥承認於2019年11月11日，在旺角彌敦道687號外各管有一支激光筆及一支伸縮棍。彭裕謙則否認於同日同地管有一支激光筆。

辯方呈上6封由次被告本人、其家人、中學老師、僱主及善導會法院社工等撰寫的求情信，力證次被告在校內表現盡責，工作認真，當日只是受朋輩及網絡影響而犯案。其中善導會法院社工的信提及，次被告在被捕前的夢想是成為消防員，惟現已不可能，故改為修讀商科，望向金融業發展。

辯方又指出，被告從沒使用涉案物品，事件不涉及暴力，望法庭考慮被告坦白認罪，以社會服務令處理本案。

不認罪的首被告彭裕謙沒有律師代表，他以英文答辯，由於本案是中文審訊，故需由法庭翻譯協助。警員24931黃家明（音譯）供稱，當日早上6時50分，與隊員於警車上巡至彌敦道近亞皆老街南行線，見北行線行人路上有包括首被告在內的3男1女，他們見警車後加快腳步離開，於是將警車調頭，並上前截查，在首被告背包搜出涉案激光筆。審訊午續。

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