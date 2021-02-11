港區國安法｜李桂華：《蘋果日報》涉刊文章籲外國制裁　凍結1800萬元資金【短片】 (11:22)

蘋果大樓屬罪案現場 警確保搜查不被干擾

李桂華稱，蘋果大樓屬罪案現場，要保障搜查時環境不被干擾，故安排《蘋果日報》員工到指定地點「休息」，並且有見證人見證搜查過程，以及有清單告知被搜的東西。

他又表示，稱國安處行動非針對傳媒，會以高標準的公民權利及國際公約執法，但稱自由非絕對，又說國安法實施後《蘋果日報》仍有刊登相關文章，被捕人作為東主、出版人及編輯，對出版文章的內容、風格及方針責無旁貸。

李桂華續說，國安處聯同刑事部及機動部隊500多人於今早6時起行動，拘捕4男1女（47至63歲）董事。他說警方一般情況下透過法庭取得適當手令以檢取新聞材料，今次案件以國安法43條實施細則附表1條例取手令，容許手令包含處理新聞材料及電子儀器，故探員可開啟檢取。

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