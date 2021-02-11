港區國安法｜李桂華：《蘋果日報》涉刊文章籲外國制裁　凍結1800萬元資金【短片】 (11:22)

警務處國家安全處今早（17日）拘捕5名公司董事，涉嫌違反《港區國安法》。警方國安處高級警司李桂華上午11時許見記者，表示《蘋果日報》董事涉刊出數十篇中、英文文章呼籲外國制裁香港及中國，警方有強烈證據顯示該些文章是串謀計劃重點，藉以予外國或境外機構口實作制裁。警方亦凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司共1800萬元資金。被問及轉發被指違法報道的人會否被捕，他稱視乎企圖，但呼籲市民不要轉發招惹嫌疑，同時叫《蘋果日報》員工「小心一啲，唔好再犯呢一個罪行（國安法）」。
蘋果大樓屬罪案現場 警確保搜查不被干擾
李桂華稱，蘋果大樓屬罪案現場，要保障搜查時環境不被干擾，故安排《蘋果日報》員工到指定地點「休息」，並且有見證人見證搜查過程，以及有清單告知被搜的東西。
他又表示，稱國安處行動非針對傳媒，會以高標準的公民權利及國際公約執法，但稱自由非絕對，又說國安法實施後《蘋果日報》仍有刊登相關文章，被捕人作為東主、出版人及編輯，對出版文章的內容、風格及方針責無旁貸。
李桂華續說，國安處聯同刑事部及機動部隊500多人於今早6時起行動，拘捕4男1女（47至63歲）董事。他說警方一般情況下透過法庭取得適當手令以檢取新聞材料，今次案件以國安法43條實施細則附表1條例取手令，容許手令包含處理新聞材料及電子儀器，故探員可開啟檢取。
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