新冠疫苗｜伊利沙伯體育館復必泰疫苗接種中心營運者一度稱7月1日起停辦　其後撤回 (20:53)

【20:53更新】提供復必泰新型冠狀病毒疫苗的伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心，其接種中心承辦商之一、「醫護誠信同行」主席林哲玄昨（13日）去信醫護，表示由於該接種中心的新冠疫苗接種率低，在巨大財政壓力下決定提早停止接種中心運作，中心7月1日起停辦。惟林哲玄其後改口稱取消停運的決定。
伊館接種中心承辦商之一、「醫護誠信同行」主席林哲玄，昨（13日）去信醫護，表示由於該接種中心的新冠疫苗接種率低，在巨大財政壓力下決定提早停止接種中心運作。
林哲玄表示，近日該中心每日有400至500人打針，而該中心的接種能力可達每日2000針以上，由於接種人數一直在低位，故決定只會運作到6月30日，政府已同意相關安排，並會為原本預約了6月30日後在該中心接種疫苗的打針者協調。
不過，同樣有份營運伊館接種中心的香港創新醫療學會創會會長劉少懷稱，7月後仍會繼續營運該中心。他解釋，因該中心每日只有數百人打針，故不用再安排部分兼職員工上班，才出信通知員工有關安排。他又說，伊利沙伯體育館附近較多學校，盼有地利吸引學校團體預約接種。
林哲玄其後改口表示，因應疫苗擴大接種年齡以及市民轉趨積極，將繼續觀察人數，暫時取消停運接種中心的決定。
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