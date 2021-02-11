新冠肺炎｜嘉湖山莊居民巴士一路線納強制檢測　4校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:15)

任何於指定時間內曾乘搭以下居民巴士路線的人，須於6月11日或之前接受強制檢測：

．往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站（途經天水圍嘉湖山莊樂湖居）路線NR955（5月12日至5月14日、5月17日至5月18日、5月20日至5月21日、5月24日至5月28日或5月31日至6月2日之間，任何一日上午7時至上午7時半）

任何在5月27日至6月9日期間，曾身處以下地點逾兩小時的人，須於6月11日或之前接受檢測：

爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校

．大嶼山東涌富東邨富東廣場3樓301室香港聖公會東涌幼兒學校

任何在5月27日至6月9日期間，曾於以下學校就讀指明年級的學生，以及曾面授該些學生的教師，須於6月11日或之前接受檢測：

爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校

．元朗欖口村路21號南元朗官立小學四年級

．鰂魚涌海澤街8號香港嘉諾撒學校一年級

．北角炮台山道19號炮台山循道衛理中學三年級

其他較早到期的強制檢測公告

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