民主派初選47人案｜毛孟靜被拒保釋　判辭：被告初選中任顧問角色國際極具影響力 (18:45)

判辭透露，控方稱從毛孟靜的手機，發現與港大法律學院前副教授戴耀廷的大量WhatsApp對話，不少談及「35+初選」，遂認為她在初選計劃擔任顧問角色。

此外，控方指控毛孟靜有份散播謠言，涉及誇大前年「831太子站事件」傷者的情況，以及涉在「欠缺事實證據」下指控臥底警員假扮暴動者，大肆破壞灣仔的商店。控方亦羅列毛孟靜接受外媒訪問的內容，列舉她形容「12港人」的遭遇是對港人最後的警告，又視立法會議員被取消資格為「一國兩制蓋棺的最後一口棺材釘」。控方認為，毛孟靜在本地和國際平台極具影響力，一旦獲保釋或會干犯《港區國安法》。

代表毛孟靜的資深大律師潘熙反駁，稱她只是盡記者責任，向當局反映市民疑慮。杜官稱十分尊重記者，但不認為毛孟靜於保釋期間不會危害國家安全，故拒絕其保釋申請。

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