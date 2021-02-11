梁凌杰死因研訊｜陪審團退庭商議裁決　可考慮裁「自殺身亡」、「死於不幸」或「死於意外」 (12:00)

裁判官高偉雄今早引導陪審團，並提供3個裁定梁凌杰（終年35歲）死因的選項。裁判官表示，考慮英國最高法院的案例後，陪審團可以採納相對可能性標準，裁定梁凌杰自殺身亡。裁判官表示，雖然有證據顯示梁凌杰事發前做了一些準備，例如搜尋自殺字眼、致電詢問人壽保險事宜和填寫殯葬登記表格，「但梁先生（前年）6月15日沒有講任何說話、發表信息表達自殺意圖」，陪審團須多加考慮。

裁判官提出第二個選項是「死於不幸」，即陪審團認為梁凌杰墮樓前看了地面一眼，可能意識到下方有救生氣墊，估計自己會墮落氣墊上，才拒絕配合消防員救援，屬失手墮下或者判斷錯誤。

最後的選項是「死於意外」。裁判官引述有消防員指出，梁凌杰可能體力不支，或來不及抓住棚架才墮下；如陪審團認為梁凌杰不想尋死，但在其他情况下拒絕配合拯救，便可以裁定事件是意外。

裁判官強調，除了橫額和雨衣寫有訴求字眼，梁凌杰當日無明確表示自己危站約5個半小時的原因，不過警員一度走近，「他會否意識到不可以在棚架逗留太耐、會被警察帶走，他就無法表述自己想表達的事，所以爬出去？」針對陪審團建議，裁判官提到警方和消防處的證人，在庭上互相表示對方為當日的行動指揮，不過無證據顯示，兩個部門的角色混淆影響行動分工，所以陪審團要考慮會否呈交相關建議。

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