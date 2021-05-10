理大被圍29歲男涉藏波子索帶控暴動　控方：被告手袖驗出易燃液 (16:07)

理工大學前年11月18日遭警方圍堵，大批示威者在校園外與警方發生激烈衝突。一名產品設計師當晚在紅磡跌倒後被捕，疑被搜出波子及索帶等工具，他否認各一項暴動罪及管有適合作非法用途工具罪，今（10日）在區域法院受審。控方開案陳辭指稱，被告被捕時戴着的手袖，被驗出有微量易燃有機溶液，認為被告曾參與暴動。
被告雷爍鏗（29歲）被控於2019年11月18日，在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。
控方傳召案發當日為臨時指揮官的高級督察麥善涵，他供稱當晚約8時，超過100名示威者在紅磡蕪湖街一帶聚集，他得知當時有「營救理大行動」，因此訓示下屬不可以讓任何集結的人進入理大。
麥善涵表示，示威者多次向警方防線推進，其間有示威者堵路，用「強力雷射光」照向警方，以及投擲汽油彈、磚頭等，警方曾兩度發射催淚彈及橡膠子彈驅散群眾不果，直至晚上約11時，警方再次發射催淚彈及橡膠子彈，群眾開始沿蕪湖街撤退。麥善涵稱，當時得知有警員拘捕被告，他遂陪同該警員及被告到蕪湖街及漆咸道北交界便離開，據他所知被告是當天事件唯一被捕的人。
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