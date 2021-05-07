隔離檢疫｜正接受21天檢疫者　新冠病毒檢測陰性可停檢疫 (15:27)

政府今午（7日）就最新檢疫安排舉行記者會，衛生防護中心總監林文健稱，目前因變種新型冠狀病毒個案而正接受21天檢疫者，將接受新冠病毒檢測，若結果陰性可停止檢疫；相關的人返回居所後，在第3、7、12及19天接受強制檢測，同時作自我監察。
大廈現變種個案 居民第3、7、12及19天檢測
林文健表示，若日後有源頭不明的變種新冠病毒個案，其居住大廈會封區強制檢測，同大廈的居民須於第3、7、12及19天強制檢測，並於21天內自我監察管理。至於確診個案的家居接觸者，或是例如住在同一劏房的人，當局仍會採取檢疫21天的安排；若同一大廈發現多於一宗個案，亦不排除安排21天檢疫。
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