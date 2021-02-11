新冠肺炎｜康怡花園及豪峰兩菲傭福榮街聚會　參加者曾柴灣與伯嘉士大廈男女聚會 (20:44)

衛生防護中心表示，從迪拜抵港的印度裔男子（個案11643）及其同居佐敦伯嘉士大廈的女護士（個案11672），曾於4月13日出席柴灣興華（二）邨豐興樓親友家中的聚會。柴灣聚會其中3名參加者於4月18日，在深水埗福榮街37號家中，與映灣園悅濤軒菲傭（個案11773）、康怡花園N2座菲傭（個案11793）及薄扶林豪峰菲傭（個案11797）聚會。衛生防護中心已安排出席該兩個聚會的人強制檢疫。

政府發出強制檢測公告，要求曾於4月15日至5月5日期間在深水埗福榮街37號逗留的人，於5月7日或之前檢測；在4月20日至5月3日期間曾身處興華（二）邨豐興樓的人須於5月6日或之前檢測；在4月15日至5月5日期間曾身處兩名聚會參加者工作場所的人，包括中環置地廣場3樓322號麵包店Urban Bakery Works，以及中環置地太子2樓201-2號Oliver's the Delicatessen，須於5月7日或之前檢測。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，康怡花園N2座菲傭、薄扶林豪峰菲傭，以及伯嘉士大廈護士，均帶有N501Y和E484K變種病毒株。

該名護士於上月確診，當局相信感染源頭為其同住印度裔男子，該男子亦帶有N501Y和E484K變種病毒株，是本港首宗流入社區的變種新冠病毒感染個案。

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