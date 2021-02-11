東涌靈糧堂秀德小學教師初步確診帶變種新冠病毒　外傭強制檢測揭鰂魚涌薄扶林兩菲傭染疫 (18:05)

初步陽性個案：

．東涌女嬰（個案11774）的母親：靈糧堂秀德小學教師，曾到東薈城，4月28日最後上班；因家傭（個案11773）確診而於4月29日與女兒一同被送入檢疫中心，4月30日陪同初步確診的女兒前往瑪嘉烈醫院，當時檢測結果呈陰性，至昨日（3日）再檢測轉為陽性，當局估計是被家人傳染的新感染個案。由於患者帶N501Y變種病毒及無病徵，當局不確定其傳染期，故靈糧堂秀德小學須停課，師生及曾到訪者強制檢測；於4月12日至24日及4月26日曾到東薈城的人亦須強制檢測。

．居於鰂魚涌康怡花園N2座的菲傭：2019年10月來港，與僱主同住，平日主要在家，每周兩次到鰂魚涌街市買餸；4月25日早上至下午6時曾與朋友到中環逛街，曾光顧中環干諾道中的麥當勞；5月1日曾到天后近維多利公園的一個小公園休息；5月2日曾朋友到西九龍中心薩莉亞意式餐廳。

．康怡花園菲傭的朋友：亦為菲律賓籍外傭，居於薄扶林豪峰僱主家，平常較多到堅尼地城街市，曾與康怡花園菲傭一同到西九龍中心薩莉亞意式餐廳及中環干諾道中麥當勞，另在5月3日到堅尼地城大快活。

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