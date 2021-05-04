騙徒冒警索網上理財登入資料　女醫護被騙逾9萬元 (16:14)

灣仔警區重案組第2隊高級督察陳德明表示，警方於今年4月21日至昨日（3日）期間共接獲99宗市民報案及查詢，稱收到一名陌生男子來電，該男子自稱隸屬警總或商業罪案調查科警員，且能提供警員姓名及警員編號取得事主信任。

該「警員」聲稱事主涉及內地刑事案件，包括變賣個人資料作洗黑錢用途或於內地銀行申請信用卡後拖欠卡數，同時說出事主全名、部分事主的出生日期及身分證號碼頭3位數字以增加可信性。當事主否認指控時，電話會被轉駁至由一名以普通話自稱內地執法人員的騙徒接聽，該騙徒進一步要求事主作資產審查，透過即時視像通話套取事主的身分證、回鄉卡、地址、提款卡及信用卡的號碼和密碼等敏感資料，又或會提供一個假網站，要求事主在網頁輸入網上銀行戶口及密碼。

69女30男事主當中有98人意識到自己受騙，向警方報案，只有一名27歲女醫護人員曾登入該假網站及輸入網上銀行戶口及密碼，損失約9.5萬元。

警方經調查後，確認沒有任何警員曾相約案中事主調查上述案件，被假冒的兩名警員真有其人，但其中一人已退休，另一人則為非駐守警總的現職警長，惟二人資料可從公開資料取得。至於涉事假網站，其界面冒充內地官方網站，伺服器非本地營運，目前已停運。

警方將案件暫列作以欺騙手段取得財產跟進，灣仔警區重案組第2隊繼續調查，暫未有人被捕。

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