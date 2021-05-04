14歲智障童院舍墮斃　陪審團裁死於意外【短片】 (15:33)

【15:30更新】陪審團經商議後，以全數5票一致裁定梁子駿「死於意外」，並裁定梁子駿於2016年8月23日下午約4時45分，於葵涌禾塘嘴街109至113號萬成大廈3樓「康橋之家」111號房的窗墮下，導致身體多處受傷而死。

梁子駿母親稱自己也要釋懷及放下，希望可還孩子一個公道，陪審員也作出了公正裁決。她希望政府興建多些殘疾院舍，當局要多些進行突擊巡查，院舍員工要多點愛心及耐心。

工黨張超雄認為，雖然死因庭裁定梁子駿死於意外，但背後有很多人為及制度上的疏忽，最後導致意外。他質疑「一對40人」的人手比例太低，護理員甚至毋須任何培訓。他說，2019年曾要求政府檢討法例，業界也認同及願意改善，但在慘劇不斷發生下，政府仍不為所動。他呼籲政府立即跟進死因庭的建議，又稱每個人也有機會入住低質素的院舍。

【15:15】官：無證據顯示自殺他殺 引導陪審團考慮死於意外或存疑

黃偉權引導陪審團時表示，陪審團責任是對死者的死亡作結論，考慮是否接納證人證供或其比重時，應以「相對可能性」作為衡量標準，裁定可能性較大的為事實；又提醒陪審團，誠實證人都有弄錯的時候，加上案發在5年前，證人遺忘事件細節是可以預見，又請陪審團考慮證人的背景，如梁子駿母親有精神病紀錄。他提醒，證人不在證人枱上作的證供，以及庭上作供態度均不需考慮。

黃官表示，基於沒有任何證據顯示被告是「非法他殺」，故可排除此選項。黃官又指出，梁子駿患自閉及中度智障，智商等同5至7歲，他對生與死的概念理應尚未形成，亦沒有任何證據顯示他有自殺念頭，可排除「自殺」選項。

黃官續說，如陪審團接納法醫或其他證人的證供，可考慮死者「死於意外」；若沒有足夠證據裁定死因，便可考慮「死因存疑」，即代表死因不明。

黃官表示，陪審團可考慮提出切實可行的建議，以防止類似事件或證供披露的其他危險情況發生；並促請具採取適當權力的人，就公眾關注的工作系統或不足之處提出建議，如康橋之家本身是否存在問題，或社會福利署對康橋之家的監督是否足夠等。

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