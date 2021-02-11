14歲智障童院舍墮斃死因研訊　家屬稱院舍低於合理照顧水平　反問「係咪真係可以問心無愧」 (18:15)

代表死者梁子駿（終年14歲）家屬的大律師陳偉彥稱，聲稱有愛心的院長劉潔心，稱曾受社署訓練但忘了證書放在何處，擔當主管的吳純真毋須培訓或考試，社署唯一要求要受訓的兩名保健員亦沒有持續進修，護理員鍾偉英更在來港的首日，在沒受訓下已要照顧多名殘疾人士，均反映職員缺乏專業訓練。他又批評，社署規定助理員及護理員與院友比例為1比40是「荒謬絕倫」。

陳偉彥續指稱，綜合各人的證供，2016年8月23日院舍兩層共有6人上班，但更表顯示，案發時應有7人上班，但所有人作供均無提及第7個人。陳偉彥質疑若事主是徒手拆窗花，為何會不發出聲響，甚至墮樓亦無人得知，質疑當日更表的真實性，稱如真的有6人，都只是「人手比唔足夠更加唔足夠」。

陳偉彥稱，院長劉潔心供稱院舍的閉路電視系統於2014年被警方帶走後，至案發日仍沒有錄影功能，更對其配件等一概不知，反映她對此持「可有可無」的態度，又認為如有職員從閉路電視中看到梁子駿走入他疑似墮下、即空置的111號房，便可避免悲劇發生；院舍沒在該房加裝鐵絲網，亦是導致悲劇發生的漏洞。聆訊明（4日）續。

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