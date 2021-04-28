健身教練藏汽油彈襲警罪成囚21個月 (17:55)

被告林頒法（23歲）早前被裁定2019年11月3日，在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員陳嘉銘，以及攜有6個汽油彈。

辯方求情稱，被告因本案「上了當頭棒喝的一課」，明白案件嚴重性，願意承擔刑責，惟本案沒證據顯示，被告有任何意圖或行為使用涉案物品。裁判官香淑嫻反駁，被告當時攜有兩個火機，萬一他使用相關物品，情況將演變為縱火。

裁判官判刑時指出，本案沒化驗報告顯示涉案汽油彈的威力，亦沒證據顯示被告要使用涉案汽油彈，惟汽油彈屬易燃、危險和不穩定的武器，涉案汽油彈更有6個之多，認為被告有意隨時使用它們。裁判官又指出，被告沒悔意，案件性質嚴重，香港當時持續經歷暴力示威亦屬加刑因素，即時監禁屬唯一恰當的刑罰。

控方案情指出，警員當日接報有疑犯逃往沙田中央公園，後來看到被告在瀝源橋上，將背包丟入城門河，遂上前截停被告。被告期間用雙手大力推，並用頭撞向警員，警員最終在其他同僚協助下制服被告。涉案背包其後被打撈上岸，內有6個汽油彈。

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