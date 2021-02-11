14歲智障童院舍墮斃死因研訊　精神科醫生：事主表達能力有限未聞有自殺傾向 (20:10)

梁子駿（終年14歲）於2016年8月23日下午不治，案發地點為位於葵涌禾塘嘴街的康橋之家。何松由2012年至梁子駿入住康橋之家前，一直是其主診醫生，有為他處方藥物，並評定他患中度智障及自閉症。他指出，有紀錄顯示梁子駿的哥哥疑被父親虐待；及後梁子駿亦疑同被虐待，故於2014年7至8月兩度入住東區醫院兒科接受調查，及後被安排入住屯門某照顧中心。惟梁子駿的母親同年10月不滿中心安排，將他帶回家，社康護士家訪後，認為梁子駿不適宜住在家中，最終在12月安排他入住葵涌康橋之家。

何松續稱，當時14歲半的梁子駿，智力等同5至7歲，他會發脾氣、在不當地方小便等。梁子駿於2015年4月28日最後一次在瑪麗醫院覆診，及後因搬到康橋之家，遂轉至葵涌醫院覆診。

何松在盤問下稱，梁子駿表達能力有限，只局限一至兩個字，從未從他口中得悉有自殺傾向，但他有拍打頭部等自殘行為，間中會造成身體瘀傷。死因裁判官黃偉權問何松，梁子駿能否表達一句完整句子如「我畀人打」，何松指出根據醫療紀錄並不能，又說梁子駿在溝通、社交及行為上都有別於常人，但活動能力與14歲青年沒太大差異。

學校護士：曾從教師口中聽聞事主稱被打

梁子駿就讀的香港四邑商工總會陳南昌紀念學校駐校護士陳美儀供稱，梁子駿在校有亢奮行為，會扯別人的眼鏡扔在地、玩弄大小便等，午飯派藥時曾見他撥開飯盒及吐口水，他在宿舍亦會破壞風扇等物品。陳美儀續表示，梁子駿從宿舍回校時，間中會見到他四肢有瘀傷，「相對其他同學，瘀傷算比較多」，教師見狀有將情況告知校方社工跟進，陳美儀曾從教師口中聽到梁子駿稱「畀人打」。

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