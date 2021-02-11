中年漢持鎅刀襲警被開槍擊中下肢癱瘓　企圖傷人罪成囚2年半　官：犯案受傷非求情理由 (13:30)

被告周景登（57歲）被控於2018年11月7日在深水埗站大堂12號舖外，企圖非法及惡意傷害警員王嘉雄及女警袁嘉穎。

法官陳廣池判刑時指出，本案重點是被告手持鎅刀，企圖傷害兩名軍裝警，而當時兩警合法截查被告身分證，沒有挑釁或不禮貌，但被告惱羞成怒，開始施襲。

陳官形容，本案證據確鑿，但被告至今仍否認施襲，「缺乏悔意、毫無反省」。被告於2013年因襲警而被判監7日，陳官批評他沒珍惜機會，好好控制情緒，事隔5年半後再變本加厲，干犯本案。

陳官指出，本案有不少加刑因素，包括被告在繁忙時段犯案、涉案鎅刀刀片鋒利、被告施襲對象是合法執勤的警員等，遂以3年監禁為量刑起點；雖然受傷在法理上非求情因素，但考慮到被告自身情況，酌情扣減半年，最終判囚2年半。

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