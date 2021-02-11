多兩人打科興疫苗後亡　解剖顯示九旬翁死於主動脈瘤破裂　七旬漢料洗腎併發症致死 (21:26)

衛生署表示，92歲老翁患高血壓、缺血性心臟病、心房顫動、缺血性中風、高血脂症及腎功能損害。他3月18日接種科興疫苗，18日後即4月5日離世。初步解剖發現，其死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂，專家委員會認為沒有證據顯示老翁死亡與疫苗接種有關。

至於72歲男子患腎衰竭，要定期接受血液透析（洗腎）。他3月24日接種科興疫苗；23日後即4月16日到醫院洗腎時突然心臟停頓死亡。初步臨牀評估男子死因為透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，沒有證據顯示與接種疫苗有關。

另外兩宗早前傳媒曾報道的接種新冠疫苗後死亡個案當中，有吸煙習慣的58歲男子，於4月8日離世前23日（即3月16日）接種科興疫苗，初步解剖顯示他死於冠狀動脈病。另一名有吸煙習慣的54歲男子，於4月18日去世前16日（即4月2日）接種科興疫苗，初步解剖發現他有高血壓心臟病。專家委員會認為沒有證據顯示兩人死亡與疫苗接種有關。

女子接種復必泰後流產 專家委員會：沒證據顯示與疫苗有關

而早前兩名曾接種復必泰疫苗的32歲女子流產，專家委員會檢視相關臨牀資料及病理報告後，認為沒有證據顯示與疫苗接種有關。

另外，衛生署於本月5日至18日期間，接獲20宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及20名介乎31至71歲男女，包括12人接種科興及8人接種復必泰疫苗。專家委員會檢視現有臨牀資料後，認為其中3宗個案並非患貝爾面癱，另3宗個案需在獲得更多臨牀資料後再總結。

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