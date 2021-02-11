廚師大三罷堵路藏激光筆罪成保釋候判　官：參與集結管激光筆必作非法用途 (20:45)

被告甄偉安（50歲），報稱廚師。辯方求情指出，被告的母親年邁，並患有記憶力衰退及高血壓，須由被告日夜照顧，又稱被告造成的阻塞只是約3分鐘，沒做成嚴重公害，望法庭輕判。

裁判官黃士翔裁決時稱，當天防暴警員王柏軒是以管有攻擊性武器及非法集結的罪名拘捕被告，因此王未有在記事冊上詳細記錄現場的交通情況並不出奇，並接納王柏軒在庭上是如實描述當時交通；另被告在場逃走不久便「倒豎蔥」式跌倒，頭部有傷並不出奇，而肩膊的傷亦無證據顯示何時及因何出現，認為辯方難以用此影響王柏軒的可信性，並接納其證供。

黃官認為，被告若只是路過便不會轉身逃走，故認為被告有參與集結表達訴求，並知悉該集結會對現場車路造成阻礙。至於被告管有的3支激光筆，黃官指出，被告有參與集結，在沒有其他證據解釋下，唯一合理推斷便是用以作非法用途，最終裁定被告兩罪罪成。

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