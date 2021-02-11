831未經批准集結案｜黎智英囚8個月李卓人囚6個月　楊森緩刑12個月 (17:43)

法庭考慮本案與818案事發日期相近，黎智英及李卓人於本案的刑期，會與818案分期執行兩個月，意指兩人會因兩案共判囚14個月。相關報道：818流水式集會案 黎智英李卓人判囚12個月 李柱銘吳靄儀何俊仁緩刑24個月

法官判刑前，73歲楊森下午偕同家人抵達法院，他在庭外稱「預咗坐（監）」，家人已替他在社企「石牆花」準備獄中物資，他雙手舉「V」手勢，寄語港人用真話對抗謊言，堅持爭取自由，總會見到光明。他說，今日盡量陪家人，並說家人雖擔心他，亦予以支持。

3名被告依次為黎智英（73歲）、楊森及李卓人（64歲）。辯方求情指出，黎智英對香港經濟及傳媒業貢獻良多；他在本案中並非帶領者，犯案時間短，不涉暴力或金錢利益。楊森自行求情及李卓人的求情信中，均稱「認罪但不認錯」。

控方案情稱，案發當日下午約1時半，3名被告與數百人從灣仔修頓球場出發遊行，沿莊士敦道、花園道等前往聖約翰座堂，沿途唱宗教歌曲及叫口號，其間黎智英兩度受訪，曾稱遊行為「繼續抗爭，爭取五大訴求」，李卓人則帶領叫口號，曾與楊森一同封阻行車路讓群眾通過。遊行歷時一個多小時，阻塞多條行車路，附近一帶交通於當晚約8時才回復正常。