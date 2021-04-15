青年網上訛稱有口罩賣騙12萬元　官斥被告貪婪卑劣判囚18個月 (14:28)

被告郭梓軒（24歲），有7項盜竊罪案底。法官林嘉欣判刑時引述辯方求情指出，被告曾任倉務員，但2019年12月遭辭退，在沒有收入及積蓄下，才想出此騙局，認為當時口罩短缺令市民易受騙，稱被告是「天真、以為可以欺騙全世界」。

林官指出，本案屬違反信誠案件，亦為典型的網上購物騙案，而被告看準案發時公眾對口罩的龐大需求，形容「當口罩成為保命必須品，被告的行為便變得卑劣」，認為案情嚴重。

林官認為，被告無疑是一個貪婪及不誠實的人，但不會就其先前的案底額外加刑，而控辯雙方亦同意將被告前女友交出的1.4萬元，以及被告被捕時銀包內的3.5萬元，即合共4.9萬元按比例分給所有事主，故在被告認罪下判他監禁18個月。

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