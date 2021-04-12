疫苗氣泡｜林鄭月娥：考慮停派免費樣本樽 (17:06)

她又表示，政府會繼續實施大廈及工作地點「一人確診，全幢或全工作間強制檢測」，以及繼續封區、隔離居民作強制檢疫等。

林鄭月娥稱本港新型冠狀病毒疫情明顯受控，過去14日的本地感染個案7天平均數為每日兩宗，源頭不明個案平均每日0.7宗，數字「非常低」，現時香港屬「低風險地區」；又說雖然去年11月開始的第四波疫情已持續逾140天，但每次確診個案上升，當局都成功壓制下來。她指出，現時本港疫情返回像最初爆疫時，確診個案以外地輸入為主，又稱本港成功阻截變種病毒流入社區，現時發現帶變種病毒的確診個案均屬由外地輸入。

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