疫苗氣泡｜林鄭月娥：考慮停派免費樣本樽 (17:06)

特首林鄭月娥今日（12日）下午見記者，公布將以接種新型冠狀病毒疫苗後的「疫苗氣泡」為基礎、調整社交距離措施安排。她表示，由於接種新冠疫苗可替代定期病毒檢測，故政府稍後會考慮停止為非接受強制檢測者提供免費檢測服務，例如免費派樣本樽、交樽等服務可能會停止。
她又表示，政府會繼續實施大廈及工作地點「一人確診，全幢或全工作間強制檢測」，以及繼續封區、隔離居民作強制檢疫等。
林鄭月娥稱本港新型冠狀病毒疫情明顯受控，過去14日的本地感染個案7天平均數為每日兩宗，源頭不明個案平均每日0.7宗，數字「非常低」，現時香港屬「低風險地區」；又說雖然去年11月開始的第四波疫情已持續逾140天，但每次確診個案上升，當局都成功壓制下來。她指出，現時本港疫情返回像最初爆疫時，確診個案以外地輸入為主，又稱本港成功阻截變種病毒流入社區，現時發現帶變種病毒的確診個案均屬由外地輸入。
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