21歲男激光筆照警認暴動罪囚4年 (15:58)

被告蔡子聰（21歲）承認於2019年8月25日在荃灣楊屋道參與暴動；他另牽涉深水埗的非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，獲留檔法庭不予起訴。辯方求情稱，被告犯案時只有19歲，他因此案未能完成學業，任救護員夢碎，冀法庭能先索取勞教中心報告。

法官杜大衛判刑時表示，2019年6月至10月，香港經歷了特別的公眾暴亂，多處地方的公眾安全受威脅，其間示威者暴力升級，多次發生堵路、擲汽油彈及襲警，法庭有責任維護公眾安全。

對於辯方稱，被告只使用過激光筆，沒其他暴力行為，法官認為被告支持和鼓勵在場的暴力。雖然被告年輕，但他當時裝備充足，離家時已攜帶頭盔、護甲等多項裝備，不接納他是一時衝動犯案。法官認為，勞教中心不足以反映控罪嚴重性，以6年監禁為量刑起點，認罪扣減後判囚4年。

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