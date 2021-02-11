政府擬聘1800旅遊業員工於疫苗中心工作　主管級職位月薪達3萬至4萬元 (22:15)

旅遊業消息指出，由於業界停工多時，留意到政府疫苗接種中心有不少輕便工夫的崗位都由公務員「OT工作」，於是向政府提出聘用旅遊業從業員，政府認爲可行。消息稱預料聘用約1800人，約有130個主管級職位，每間接種中心會有小量主任及副主任職位，月薪為3萬至4萬元。另外也會聘用前線接待員，時薪約100元。

消息稱，接待員能選擇上班日數，由於希望平均分配，每人上班日數上限爲15至16日。計劃盼於5月初推出，初步爲期5個月，視乎疫苗接種的進度。旅遊業界包括酒店商會、旅行社商會、導遊團體、巴士公司等，會組成執行委員會並成立一間公司，負責統籌及營運工作，員工會有強積金和大假。除了前線在接種中心工作的員工外，參與計劃的統籌者不會支薪。另有消息稱，從業員起碼要有一年工作經驗，以便識別是真的受影響的旅遊業界從業員。

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