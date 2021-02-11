新冠疫苗｜港接種率偏低　以色列近半人已打兩劑　港大專家：以國早取得疫苗 (14:45)

被問到以色列接種率高的原因和香港是否有「疫苗猶豫」，潘烈文認為，以色列很早期已取得大量疫苗開始接種，市民願意接受科學數據作理性選擇，當地政府跟進接種者做得好，亦有公開相關數據予各地參考。

港大公共衛生學院教授高本恩表示，過去有調查顯示較多年輕人有「疫苗猶豫」，稱若要達至群體免疫，當使用高效疫苗時最少要有70%人口接種，達至67%人口免疫，但即使不足67%，免疫率愈高就愈能減慢病毒傳播速度。

至於疫苗對於各種新冠變異病毒株的保護效能，高本恩稱，目前相關數據不多，相信仍有部分保護。潘烈文認為，難以等到有完美疫苗出現才接種。對於有人擔心復必泰疫苗的mRNA信息會否與人體基因融合或造成影響，潘烈文強調無相關證據，認為疫苗安全。

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