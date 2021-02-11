5歲女疑受虐亡｜精神科醫生：繼母案發時沒抑鬱　曾認不欲教師發現事主遭打傷故安排缺課 (16:41)

案中事主為女童Z及其兄長X，兩人的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。廖清蓉分別於2018年及今年與繼母（次被告）會面，以撰寫精神科報告。報告指出，繼母的雙親離異，她曾兩度遭強姦；案發時她與丈夫（首被告）所生的Z和X同住。繼母聲稱X和Z兄妹拒絕進食，Z亦擅自偷錢買食物，便用藤條責打他們。繼母又稱，她責打小孩的次數僅佔三至四成，其丈夫佔六至七成，而丈夫體罰的力度更大。

雖然繼母自稱案發時承受照顧小孩的壓力，所以無法安睡及食慾不振，但根據廖清蓉的診斷，繼母談吐正常有禮，沒有患上精神病。廖清蓉在庭上供稱，抑鬱症患者會長時間心情低落，但繼母當時與丈夫之間的微信信息多達14,315則、和友人的WhatsApp信息多達1753則，反映她踴躍和別人溝通，而且言談輕鬆。

控方提及，辯方精神科醫生認為繼母當時抑鬱發作，因此失去自控能力及是非判斷。廖清蓉回應稱，繼母在會面時承認不想學校教師發現兩兄妹被打受傷，所以安排他們缺課留家，亦不帶他們求診，可見繼母仍能作理智判斷。

5歲女疑受虐亡 相關報道：

女童兄長遭班主任質疑說謊 「問佢問題再向繼母求證有出入」（3月17日）

幼稚園教師淚憶女童缺課多日 「愛笑小女孩」住繼外婆家後變寡言 (3月16日)

專家證人：女童胸腺萎縮如老人 倘吃糞喝尿屬實料承受龐大壓力發育倒退 (3月15日)

專家證人何栢良料女童生前經常腳痛跌倒 長時間跪地 (3月12日)

法醫：女童身上133處傷患 自殘引致機會不大 頭部傷勢與撞硬物有關 (3月11日)