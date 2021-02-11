新冠肺炎｜今增10確診　3源頭不明　URSUS Fitness群組增3確診 (14:07)

URSUS Fitness群組今日多3宗確診，包括：

．個案11344：30歲男子無病徵，住銅鑼灣海宮大廈

．個案11348：42歲男子，住薄扶林翠海別墅A座，3月16日病發

．個案11349：34歲女子，3月16日病發

3宗源頭不明個案：

．15歲男病人（個案11345）：住深水埗大南街142-144號，學生，就讀聖公會諸聖中學，最後上課日期為3月12日，同日發燒及咳嗽，3月16日到流動採樣站接受檢測，其後確診

．35歲女病人（個案11346）：住堅尼地城士美菲路85號寶德大廈，市場經理，最後上班日期為3月15日。她於3月6日失去嗅覺，並於3月16出現氣促，同日到社區檢測中心接受檢測，其後確診

．36歲男病人（個案11351）：住荃灣綠楊新邨F座，工程師，最後上班日期為3月8日。他於3月4日出現喉嚨痛，3月16日遞交樣本，其後確診

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