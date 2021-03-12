新冠疫苗｜本港9.3萬劑新冠疫苗錄71宗異常事件 (20:25)

衛生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，專家委員會已審視其中約20宗異常事件個案，大部分可判斷到與疫苗有關或無關。他舉例，有科興疫苗接種者打針半小時後出現手軟腳軟、頭暈和血壓高，判斷為與疫苗接種因果關係一致；另有九旬長者接種後感暈眩跌倒，最後左盆骨骨折，被判為不一致。

至於早前公布的第三宗死亡個案、71歲男子接種科興疫苗後死亡，初步調查結果顯示可能涉及心血管病，但仍待專家委員會下周一（15日）開會審視。至於昨日（11日）公布的第四宗死亡個案（70歲女子），陳凌峯表示，需看下周一有否初步調查結果，再由專家審視。

陳凌峯表示，每接種1萬劑新冠疫苗，本港約出現7.6宗異常事件，與澳洲的23.4宗、加拿大8.94宗、英國39.9宗、美國5.07宗和新加坡的38.2宗相比，香港的數字不算很高，但強調各地接種的疫苗和接種情況不同，數字未必能直接比較。

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