人力錢寶芬襲高院保安罪成不服上訴　官：香港可能係全世界保安最鬆懈嘅法庭 (13:00)

上訴方表示，控方兩名證人的口供出現莫大分歧，惟原審裁判官林子勤未有提供充分分析，僅以「簡單一刀切」方式，決定不採納被襲女保安的供辭，做法並不穩妥，亦不應否定二人當時只是意外觸碰。

法官陳慶偉表示，本案非「一個行左，一個行右」而引發碰撞，被告雖沒意圖襲擊事主，但表現罔顧後果。陳官說，法官進入法庭亦須接受安檢，過往更曾有人用尿液淋潑法官和律師，以及持刀砍向庭內桌子的情況出現。他又說，英國因防範有人用手機遙控炸彈進行襲擊，禁止市民帶手機進入法庭，聲稱「香港可能係全世界保安最鬆懈嘅法庭」，法庭目前設立的保安措施亦有原因。

陳官又說，法庭過往審理多宗謀殺案中，不少長者因碰撞而引發爭執，最終因出手攻擊而殺死對方，「老人家一啲好mellow（溫和），一啲好具侵略性」，不同意上訴人因年紀不輕，而不會突然衝向保安的說法。上訴方回應，不爭議社會有脾氣差的人，但有關情況明顯不適用於本案。

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