K11 MUSEA推優惠吸人潮　排隊者：為優惠唔怕死　有人轉身走：唔值搵命搏 (20:36)

鄭太的丈夫鄭先生認為，K11所屬的新世界無社會責任，中午時封了商場連接隧道入口，有一家大小要繞道到戶外淋雨再入商場，又稱商場推優惠券是「自己製造危機畀自己」。他稱，入商場時不見有「安心出行」二維碼，又認為若一同排隊的人確診，根本無法追蹤。

商場推出光顧護膚品店滿1000元可免500元優惠，雲集多間護膚品店的B1樓層人頭湧湧，其中一家店一度有逾200人排隊。有排隊的女士認為，「香港人有優惠，係唔會怕死」；也有原打算買護膚品的市民見到B1樓層的人潮，即轉身離去，「為咗半價，唔值得搵命搏」。市民陳小姐稱，人流太旺，染疫風險較平日高，空氣亦不及以往流通。

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