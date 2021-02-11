721襲擊案｜辯方質疑閘內市民喊「牛屎佬」屬挑釁　事主反駁市民受襲才罵白衣人 (14:22)

謝英權盤問事主A時首先提及，「光復上水」示威令商戶及居民被滋擾，亦有警員受傷。法官葉佐文打斷謝英權，問上水事情與7月21日的事件有何關係，謝英權表示其當事人鄧英斌是住在元朗的村代表，因得知其他地區曾被滋擾，當晚元朗站有事發生才會到場。謝英權其後又問A，有否想過閘外的人是針對林卓廷及其身邊的人，A表示「冇諗過」。

謝英權其後播放片段，指出片中有人高喊「牛屎佬」，問A是否同意這是挑釁說話，A認為「係咒罵多於挑釁」。謝英權再質疑「講粗口嗌牛屎佬都唔係挑釁行為？」A回應稱當時已發生襲擊事件，有市民受傷正進行急救，「閘內市民被幾十個白衣人包圍，唔知走唔走好，受驚先罵白衣人，難以理解點會話係挑釁」。

謝英權又指出，片段顯示閘內的人曾向F出口推進，當時很多人開傘，有人戴上黃色頭盔，又有閘內的人向白衣人投擲物件。A表示當時一批白衣人前往F出口離開，他估計投擲的物件為水樽。聆訊下午續，由另一事主D作供。

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