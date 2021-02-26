疫苗接種計劃今展開　中央圖書館有長者無預約到場被拒接種【短片】 (09:01)

早上8時排隊市民魚貫進場，進入前需掃「安心出行」或登記個人資料，今早所見起碼3名長者無預約，被拒入場。有老婦稱「郵局冇人」，又稱「知電視係咁講，但我都預約唔到」。

77歲的洪伯伯亦未有預約，入場後隨即被叫離開，獲發一張印有熱線電話的單張，叫他打電話去查詢。他說自己孤家寡人，住筲箕灣，「咩都無，自己一個人」，又不懂網上預約，曾到郵局及屋邨辦事處，「我第一日佢就話滿晒啦，都唔知點搞，我四周圍騰，後來我睇電視話可以嚟呢度排隊嘛」，故前來盼能打針，惟被叫離開 「我話叫佢幫我打電話佢都唔制，又話有100萬支，點解唔畀人打」，傷心道：「一早嚟，戇居居咁又返去」。

洪伯伯說，很想盡早打疫苗，因為對自己好，能出行，上周已來過中央圖書館，也失望而回，「我話我可以等，佢哋唔畀」，「咁樣梗係唔好啦」。

72歲張先生稱子女幫自己預約，又說自己想旅遊，「唔知啊，做咗咪通關時唔使隔離」。他稱自己有看醫生，問過應否打疫苗，「佢哋都推介打針」。但他說未有了解過副作用，「無咁詳細」，又不知科興保護率僅得五成多，「總之打咗有保護就得啦」。

60歲或以上、醫護人員及院舍員工等5類優先群組的人經預約後，今日起可在全港5間社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗。