新冠疫苗｜疫苗接種2月23日起接受預約　科興、BioNTech分設5間及24間接種中心【附注射地點及副作用比較】 (20:22)

首批100萬劑科興疫苗早前已抵港，明（23日）起接受預約，市民可登入網站www.covidvaccine.gov.hk，透過24小時網上系統預約。BioNTech疫苗亦將於本月底運抵，市民可按不同社區疫苗接種中心提供的疫苗種類而選擇接種。政府已採購3款新型冠狀病毒疫苗，包括科興「克爾來福」疫苗、復星醫藥/德國藥廠BioNTech「復必泰」疫苗，以及英國牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的疫苗。科興疫苗的罕見副作用包括肌肉痙攣、眼瞼水腫、嗅覺減退、結膜充血等；BioNTech罕見副作用則可能會出現暫時性一側面部下垂。
科興疫苗接種時間表：
2月23日：開始接受網上預約接種疫苗
2月26日：開始在5間社區疫苗接種中心和18間普通科門診為優先群組接種疫苗
3月初：參與疫苗接種計劃的私家醫生開始為市民接種疫苗
疫苗接種地點：
．社區疫苗接種中心（須網上預約）
．醫管局轄下的指定普通科門診診所（須預約）
．指定私家醫院和診所
．安老院、殘疾人士院舍及護養院（由外展疫苗接種隊負責接種）
科興「克爾來福」疫苗：
．以滅活病毒為技術平台
．適用於18歲及以上的人
．常見副作用（大於10%機率）包括：接種部位疼痛、頭痛、疲乏等
．罕見副作用（0.01%-0.1%機率）包括：肌肉痙攣、眼瞼水腫、嗅覺減退、結膜充血等
BioNTech「復必泰」疫苗：
．信使核糖核酸為技術平台
．適用於16歲及以上的人
．常見副作用（小於10%機率）包括：注射部位疼痛腫脹、疲倦、頭痛、發燒等
．罕見副作用（小於千分之一機率）包括：暫時性一側面部下垂
詳情請參閱2019冠狀病毒病疫苗接種計劃網站
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