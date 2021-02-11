新冠疫苗｜疫苗接種2月23日起接受預約　科興、BioNTech分設5間及24間接種中心【附注射地點及副作用比較】 (20:22)

科興疫苗接種時間表：

2月23日：開始接受網上預約接種疫苗

2月26日：開始在5間社區疫苗接種中心和18間普通科門診為優先群組接種疫苗

3月初：參與疫苗接種計劃的私家醫生開始為市民接種疫苗

疫苗接種地點：

．社區疫苗接種中心（須網上預約）

．醫管局轄下的指定普通科門診診所（須預約）

．指定私家醫院和診所

．安老院、殘疾人士院舍及護養院（由外展疫苗接種隊負責接種）

科興「克爾來福」疫苗：

．以滅活病毒為技術平台

．適用於18歲及以上的人

．常見副作用（大於10%機率）包括：接種部位疼痛、頭痛、疲乏等

．罕見副作用（0.01%-0.1%機率）包括：肌肉痙攣、眼瞼水腫、嗅覺減退、結膜充血等

BioNTech「復必泰」疫苗：

．信使核糖核酸為技術平台

．適用於16歲及以上的人

．常見副作用（小於10%機率）包括：注射部位疼痛腫脹、疲倦、頭痛、發燒等

．罕見副作用（小於千分之一機率）包括：暫時性一側面部下垂

詳情請參閱2019冠狀病毒病疫苗接種計劃網站

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