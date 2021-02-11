華大基因測序試劑涉侵權　Illumina子公司入稟求禁經香港轉運產品到海外 (19:15)

原告為Illumina Cambridge Ltd.，被告依次為深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Ltd.、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司、華大基因健康（香港）有限公司。

Illumina一方指出，華大有約九成售予海外客戶的產品，均是從內地經香港轉運，若現階段不禁止華大繼續以香港作轉口港，向海外現有客戶提供產品，會對Illumina產品造成「價格崩壞」，構成無法修補的損失，以及難以填補開發產品的費用。

華大一方認為，華大在2018年獲取專利推出產品之時，Illumina未有及時提告，反而在自己的專利權只剩兩年半時才提告，華大產品早已影響Illumina產品價格，並已建立自己的客源，故在現階段須確保雙方利益下，認為Illumina沒基礎禁止華大經香港轉運產品售予海外現有客戶。

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