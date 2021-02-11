818流水式集會案　指揮警司：沒暴力事件最大原因係好彩 (14:50)

現為中區助理指揮官、時任港島總區行動部署理高級警司周詠儀在盤問下確認，民陣在集會前一日舉行記者會，當日亦有多間傳媒機構廣泛報道有關信息，但她對該記者會不知情，亦不知道民陣宣布將安排民主派議員帶領群眾離開等信息。

周詠儀稱，除了她不知道民陣舉行該記者會外，其他警員亦沒匯報有關記者會的內容；警方內部沒警員負責留意集會有關的新聞，她也沒下令下屬留意有關信息。她又稱，她當日決定不調配警員到場執法，以及將有關決定知會上級，包括港島總區指揮官郭柏聰，上級並沒反對有關決定。

周詠儀稱，當日警民關係科的警員曾要求民陣呼籲集會群眾從銅鑼灣和天后方向離開。辯方指出，當時有群眾從銅鑼灣和天后方向進入維園，質疑做法將引起混亂，周詠儀回應警方當日在興發街和天后交通交匯處等作排隊區，同時在灣仔運動場和海底隧道設衝鋒隊，以防暴力事件發生，又形容當日沒暴力事件發生，除了警方的風險評估正確，「最大原因我相信係好彩」。

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