房委會倡上調公屋1、2、5人家庭入息限額　其餘人數入息限額不變 (22:41)

房委會建議，扣除強積金後，1人家庭入息限額將由現時的12,800元增至12,940元；2人家庭由19,430元增至19,550元；5人家庭則由36,890元增至37,180元；其他家庭的入息限額維持2020/21年度水平。

公屋住戶資產限額擬首次凍結

公屋資產限額按公式計算後，2021/22年度所有住戶的資產限額都將減少，但房委會因應疫情，建議資產限額均維持不變，是房委會首次不調整公屋資產限額水平，其中1人、2人、3人及4人家庭的資產限額，分別維持在26.6萬、36萬、46.9萬和54.8萬元。

房委會資助房屋小組下月15日將討論2021/22年度公屋入息和資產限額，若獲通過，將於4月1日起生效。房委會又稱，若建議的公屋入息限額獲得通過，「富戶政策」下的入息和資產限額亦會相應調整。

房屋署表示，單計入息水平，按去年第四季統計處資料，約有16.44萬私樓租戶符合新的入息資格，佔私樓租戶總數33.2%，有關數字包括現已申請公屋的租戶，亦未考慮租戶會否不符合其他申請公屋資格。

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